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رياضة

مدرب نابولي يتبرع براتبه لصالح عمال النادي

السبت 11/أبريل/2020 - 05:07 م
نابولى
نابولى
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عبدالله هشام
قرر ايفان جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي التبرع براتبه لشهر مارس بالكامل لصالح العمال بالنادي خلال الأزمة المالية التى يمر بها النادي بسبب توقف الدورى علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

يأتى ذلك بعد قرار النادي بتخفيض أجور ورواتب العاملين في النادي خلال 3 أشهر بعد قرار الحظر الذي طبق في ايطاليا للحد من انشتار الفيروس العالمي . 

ومازالت المفاوضات بين ادارة النادي واللاعبين للوصل لحل وسط بشأن تخفيض الرواتب خلال فترة التوقف . 

جدير بالذكر ان نادي نابولى تبرع 32 طنا من الطعام لمنطقتة التى تعاني من ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد .
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