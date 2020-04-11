إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق "طنطا- الإسكندرية"

شهد طريق طنطا الإسكندرية الزراعي، أمام منطقة كارليتو بطنطا ، إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين.





وتلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا، من إدارة شرطة النجدةـ يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخرى وحالتهما خطيرة.





وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف عن طريق الأجهزة الأمنية، بعد تأخرها في الوصول، وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.





وناشد الأهالي، بتدخل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة، بعمل مطبات صناعية ، وإنشاء يوتيرن بهذه المنطقة؛ نظرا لتعدد الحوادث بها أكثر من مرة، ووقوع العديد من الوفيات.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.



