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برلمان

مصريين سوهاج يوزع 500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة

السبت 11/أبريل/2020 - 05:53 م
مصريين سوهاج يوزع
مصريين سوهاج يوزع 500 كرتونة مواد غذائية
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عبد الرحمن سرحان
تحت رعاية الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وزعت أمانة الحزب بسوهاج، اليوم السبت، 500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

وأكد عماد علي سليمان، الأمين العام لحزب "المصريين" بمحافظة سوهاج، في تصريح اليوم السبت، أنه سيتم توزيع الدفعة الثانية من الكراتين خلال أيام قليلة، مؤكدًا على دعم الحزب لسياسة الرئيس السيسي المتمثلة في دعم العمالة غير المنتظة والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في شتى أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الدكتور حسين أبو العطا، رئيس الحزب، وجه بسرعة صرف كراتين المواد الغذائية لجميع أسر العمالة غير المنتظمة بالمحافظة وتقديم كافة سبل الدعم لهم؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي كافة سبل الدعم بتلك الفئات.

وأشار إلى أن ذلك هدفه تقديم كافة سبل الدعم للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بدعم العمالة الموسمية والأسر الأولى بالرعاية ضمن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".
مصريين سوهاج يوزع 500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة
مصريين سوهاج يوزع 500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة
مصريين سوهاج يوزع 500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة
مصريين سوهاج يوزع 500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة
مصريين سوهاج يوزع 500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة
مصريين سوهاج يوزع 500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة
مصريين سوهاج يوزع 500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة
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