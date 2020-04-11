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أخبار العالم

السعودية تعفى٣ فئات من الاستحقاقات المالية.. تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 05:16 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، السبت، عن إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة، من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن المتحدث باسم الوزارة أن مبادرة ”غذاؤنا واحد“، التي أطلقت مؤخرًا تستهدف الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة، ممولة بأكثر من 37 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 37 ألف أسرة.

وقال إن المبادرات التي أطلقتها المملكة لاحتواء تداعيات كورونا، تضمنت خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج ”أجير“، والتي تهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة كبديل للاستقدام الخارجي، ولحماية المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل.

وأكد أيضا أن ”المنشآت المستفيدة من نظام التعطل عن العمل (ساند) لا يحق لها إنهاء عقد الموظف السعودي، كونها غير متضررة“.
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