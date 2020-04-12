مميش لـ صدى البلد: انطلاق اقتصاد العالم سيكون من قناة السويس بعد أزمة كورونا

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، إن محافظات بورسعيد وإسماعيلية والسويس لديها مكانة في قلبه ووجدانه لم ولن تتغير".





وتابع في اتصال هاتفي لـ صدى البلد "لقد كنت محظوظا لأني كنت أخدم تلك المدن طيلة فترة عملي لمدة 7 سنوات عندما كنت رئيسا لهيئة قناة السويس، فشعوب مدن القناة شعوب وطنية أهلها يعشقون وطنهم ولديهم إصرار وعزيمة دوما علي النجاح، كما أن مدن القناة الثلاثة خط الدفاع الأول عن مصر".





وتابع على نطاق متصل" شعب بورسعيد شعب بطولات وباسل، قد بذل قصارى جهده معي طيلة مدة عملي كرئيس لهيئة قناة السويس".





واستكمل "نحن بذلنا كل جهودنا وكنا نواصل الليل بالنهار في مشروعات قناة السويس وقناة السويس الجانبية وقناة شرق بورسعيد وغيرها ولابد أن نحافظ على كل ذلك الآن".





وأكد مميش " نعلم أن الفترة الحالية فترة ركود إقتصادي عالمي، ولكن بعد انتهاء الأزمة سيكون الإنطلاق الإقتصادي للعالم كله من قناة السويس، لأن ازوادجية قناة السويس جعلها الموقع الإقتصادي والجغرافي العظيم الذي يربط شرق وغرب العالم، كما أن هناك نقاطا مضيئة تؤهل المنطقة لذلك".





واستكمل "من أهم تلك النقاط موانئ شرق وغرب بورسعيد اللتان تغيرتا تماما ، وتعميق القناة من 14 إلي 16 متر جعلها قادرة علي استقبال كل السفن ، وتم تقليل وقت عبور السفن من 22 ساعة إلي 11 ساعة ، فأصبحنا اسرع قناة ملاحية على مستوى العالم ".



