الطب الوقائي بالدقهلية يكشف احتمالية نقل شهيدة كورونا للعدوى بعد دفنها



واضاف" بأن هذا الفيروس ينتقل من خلال الاصحاء ويستمر برئه المتوفى فتره ولكنه لا يخرج ولا ينقل العدوى وبالتالى مكان الدفن لا يعدى يتم فقط عند دفن متوفى اخر تطهير المقبره جيدا يالكلور ".



واضاف علوان " قمت بدفن الطبيبه حيث اتخذت كل الاجرءات الطبيه والوقائيه منذ وفاتها بالحجر الصحى وحزين لما وجدته من الاهالى بما فعلوه اثناء قدومها للدفن".



وكانت قوة امنيه مع فريق الحجر الصحى بالدقهلية قامت بدفن جثمان طبيبة وتدعى س. ع ع والتى توفت أثناء علاجها بالحجر الصحي بالإسماعيلية عقب تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر هى وأفراد أسرتها حيث تم شفاءهم جميعا عدا هى.



ورفض اهالى القرية دفنها واشعلوا النيران فى الطرق المؤدية للمقابر الا ان الامن اطلق قنابل الغاز وتم تفريقهم وتم دفن الجثمان واطفاء النيران.



يذكر ان مسئولى الإدارة الصحية بمركز أجا اكدوا للأهالى انه لا يوجد أي خطورة من دفن الجثة إلا أن الأهالي مازالوا رافضين دفنها مشيرين الى انها كانت تعيش بمدينة المنصورة كما خرج ايضا اهالى قرية شبرا البهو فريك الملاصقه لهم على الطريق رافضين ايضا دفن الجثمان فى القرية المجاورة لهم .



يذكر ان عدد الحالات الايجابيه بالدقهلية وصلت الى ٢٢ توفى منهم خمسه حتى الان.



قال الدكتور هانى علوان مسئول الطب الوقائى باجا والذى قام بدفن الطبييه بمقابر زوجها بشبرا البهو إن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال متوفى بالفيروس خاصه وان الجثه معقمه بشكل جيد لان الفيروس ينتقل عن طريق العطس والكحه والمتوفى مات ولا يعدى".