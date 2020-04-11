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فن

أولاد الغضب والحب على قناة وزارة الثقافة.. اليوم

السبت 11/أبريل/2020 - 06:05 م
أولاد الغضب والحب
أولاد الغضب والحب
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محمد نحلة
بثت وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب فى التاسعة مساء اليوم حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بمصاحبة عازف البان فلوت الرومانى العالمى جورج زامفيرـ الذى يعد أحد أشهر وأهم الموسيقيين فى العصر الحديث.

يعقبه العرض المسرحى أولاد الغضب والحب تأليف كرم النجار، إخراج ناصر عبد المنعم.

العرض بطولة أنوشكا، أحمد راتب ، محمد نجاتي ، صفاء جلال ، بسمة وسيد الروبي وتتميز بكوميديا الموقف، وتناقش موضوع الحوار بين الأجيال من خلال شخصية مخرج مسرحي كبير يقرر عمل جديد يقوم ببطولته مجموعة من الشباب وخلال البروفات ينشأ بينهم خلاف نتيجة تباين وجهات النظر حول العديد من قضايا المجتمع.
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