أولاد الغضب والحب على قناة وزارة الثقافة.. اليوم

بثت وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب فى التاسعة مساء اليوم حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بمصاحبة عازف البان فلوت الرومانى العالمى جورج زامفيرـ الذى يعد أحد أشهر وأهم الموسيقيين فى العصر الحديث.





يعقبه العرض المسرحى أولاد الغضب والحب تأليف كرم النجار، إخراج ناصر عبد المنعم.



