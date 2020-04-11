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د.وفاء شباره تكتب: كورونا.. كذبة إبريل

السبت 11/أبريل/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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هى كذبة أبريل.. ورغم اعتراض الكثير والكثير ..عليها...وعلي حرمانيتها، ولكني هنا لا  اناقش حلالها من حرامها ..فلهذا اهله وناسه... يفقهون عني في ذلك ، ولكني اناقش..فرحه الكثير..من البشر.. بذاك اليوم الذي بات.. نفس هؤلاء البشر والذي أصبح بين ليله وضحاها بائسا خائفا  من كورونا ذلك الفيروس اللعين، الذي ظهر فجاه...ليخطف البسمة من علي الشفاه...ويزرع الهلع داخل القلوب..وينشر الألم لرحيل .بعض الاحبة و المعارف.

في البداية..كان ذاك الفيروس..مبهما لا نعرف عنه، وبعد قليل القليل من رحمة رب العالمين اكتشفنا أن الوقاية منه ..وكما ذكر في الإسلام منذ بدايته وهى النظافة ..ولكن..هل النظافة هي.. تلك الكلمة ..المرئية فقط من غسل اليدين ..والتطهير بالاكحول ؟؟!!!

لا والف لا، فهناك أيضا..نظافة العقل.والقلب..و استيعاب حجم هذا الفيروس..ومقاومته ..وكيف بالعقل ؟؟؟ ان الفيروس ينتقل عن طريق ملابسه الأسطح..فقط؟؟لا..أيضا رذاذ المصاب..هنا وجب عدم التجمع ..خوفا من الاصابة.

والدليل..قوله تعالي (( ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة))، وقول رسولنا الكريم صلوات الله عليه.(( اعقلها..وتوكل ))، من هنا كانت نظافة العقل .. واين من ذاك كله..نظافة القلب.. وهل راجعت حساباتك؟؟ هل جربت علي من ظلمته..تطلب السماح؟ هل واصلت رحمك ..الذي قطعته؟ هل أخرجت زكاه..تساعد بها محتاج؟ هل استغفرت كثيرا؟؟ هل أكملت صلاتك..وهل ..وهل ..وهل

اذن فالنظافه..هي أساس الطهارة..وجاء الوقت لنتطهر خارجيا و داخليا..ونرفع ايدينا لرب السماء..قائلين:"يا الله..ارفع عنا غضبك.. يا الله.. هون علينا ابتلاؤك.. وكما..تمر السنين..سيمر ذاك اللعين..الفيروس المسمى.. بنكهة..الشيكولاته..كورونا.. وسيصبح ..وكما حياتنا...ذكري"، فهل في أبريل 2020..ليصبح فيروس كورونا كذبه أبريل!!
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