بعد ارتفاع حالات الإصابة.. ماذا فعل نواب شبرا الخيمة للقضاء على أزمة كورونا؟

كشف نائبا شبرا الخيمة عن آخر تطورات أزمة كورونا بالدائرة، مؤكدين أنه تم حصر المناطق المصابة بالفيروس وعلى رأسها شارع مهني المونس، حيث تم عزل سكان الشارع والشوارع المحيطة وجاري الكشف عنهم لمعرفة أعداد المصابين.





وأوضح النائب سيد حماد، أنه تم عزل الشارع الموجود به الأسرة (شارع مهني المونس في منطقة المرجوشي ببهتيم) ووضعه تحت الحجر الصحي، مع توفير جميع الاحتياجات الأساسية للسكان من سلع وخبز حتى لا يخرج أحد من منزله، حيث تطوع 10 شباب من الشارع لتوصيل الطلبات إلى الأهالي في مساكنهم.





وأكد أن عمليات التعقيم مستمرة منذ بداية الأزمة وحتى الآن بدون توقف، حيث تم تطهير الشارع المصاب أمس وجار تطهيره اليوم، وتتم أعمال التطعيم على 3 مراحل، للتأكد من مكافحة الفيروس، لافتا إلى أنها امتدا إلى مناطق أخرى كانت الأسرة المصابة تتردد عليها.





وحذر نائب شبرا الخيمة، من تضخيم الأزمة وإثارة الشائعات حولها، الأمر الذي يؤثر على الحالة النفسية للمواطنين ويؤدي إلى نشر الذعر والبلبلة، وقال: "فيه ناس نشرت شائعات كاذبة بأن شبرا الخيمة كلها مقفولة والدنيا مقلوبة".





بدورها قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تواصل معها بشأن أزمة كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالدائرة، حيث تم الاتفاق على حل الأزمة والتواصل المستمر بين النواب ومجلس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات والسيطرة على انتشار الفيروس.





واستعرضت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، خطة القضاء على كورونا بالدائرة ومنها تحويل نادى بهتيم الرياضي ونادى التنمية الشبابية ومركز طبي مسطرد إلي حجر صحى للمخالفين، فضلا عن إرسال فرق طبية بعربات متنقلة لعمل المسح الشامل للمخالطين للمصابين من أهالي شبرا الخيمة.



