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محافظات

بعد اكتشاف 3 حالات كورونا.. محافظ الإسماعيلية يفرض حجرا صحيا على منازل بالتل الكبير

السبت 11/أبريل/2020 - 05:53 م
اللواء شريف بشارة
اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
اكد اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بمركز ومدينة التل الكبير.

واكد المحافظ في تصريحات صحفية، خضوع ٤ منازل و٢ عمارة سكنية، للإغلاق والحجر الصحي، ولمدة ١٤ يوما.  

وأوضح أنه سيتم إمداد الاهالي بجميع احتياجاتهم الغذائية والطبية وغيرها، كما تم توفير طاقم طبي يتبع وزارة الصحة علي مدار ٢٤ ساعة لمتابعة تطورات انتشار الفيروس، وإبلاغ غرفة العمليات بظهور اي إصابات للمواطنين المخالطين للحالات الإيجابية والتي تم نقلها بمستشفي ابو خليفة للعزل.

واشار المحافظ الي ظهور حالة اخري لسيدة عائدة من الخارج بـ"ارض الجمعيات" بمدينة الاسماعيلية، وعزل العمارة التي تقطن بها لمدة ١٤ يوما.
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