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برلمان

برلمانى:على الشعب تحمل المسئولية لحمايته من فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب فتحى الشرقاوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدولة والأجهزة التنفيذية تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا فى مصر خلال الفترة الماضية.


وأشار الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف هناك حالة من اللامبالاة لدى عدد كبير من طوائف الشعب بشأن إتباع الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على ضرورة إدراك كل فئات الشعب المصرى بضرورة تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وتجاه بلدهم لإتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا وان يتكاتق الجميع حتى تمر هذه الأزمة سريعا.

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