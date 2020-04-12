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برلمان

خبر صادم.. برلماني: ارتفاع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن تسعير البنزين والمحروقات يتم وفقا لتقرير دوري يصدر كل ثلاثة أشهر من قبل لجنة التسعير، وفقا لأسعار البترول العالمية، مؤكدا أن الانخفاض جاء عادلا وأقل من التكلفة الفعلية.

وتوقع حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، ارتفاع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا على المصانع وإنتاج البترول ومشتقاته على مستوى العالم، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم ومنها الخليج، سيؤثر على حجم الإنتاج بالسلب ويزيد من حجم التكلفة.

وأوضح النائب أن أسعار الغاز والسولار لم تشهد انخفاضا، نظرا لارتفاع التكلفة الخاصة بهم فضلا عن قلة انتاجه، مشيرا إلى أن الانخفاض دليل على سير الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح بتماشيه مع أسعار البترول العالمية، التي شهدت انخفاضا خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت الحكومة تخفيض أسعار البنزين بكافة أنواعه بواقع 25 قرشا، انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه، فيما لم تشهد أسعار السولار أي انخفاض.
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