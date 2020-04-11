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محافظات

مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفى الصدر والحميات بالشرقية..تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 05:56 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه
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محمد الطحاوي

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه صرف علاوه تشجيعيه لجميع الأطباء وأطقم التمريض والفنيين العاملين في كل من مستشفى الصدر ومستشفى الحميات ومعمل الزقازيق الإقليمي المشترك.


جاء ذلك بعد جولة المحافظ التفقدية لهذه المنشآت الصحية اليوم للاطمئنان على الجاهزية الطبية والعلاجية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على هذه المستشفيات، وكذا توافر المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كافية وللوقوف على آخر المستجدات، والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة جائحه كورونا المستجد.


ولاحظ المحافظ، خلال الجولة، إنتظام العمل داخل هذه المنشآت الصحية وانضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعمال، ونظافة المستشفيتين والتزام جميع العاملين بالاشتراطات الصحية وتوافر عوامل الأمن والسلامه والتي تدل على حرص اداره جميع هذه المنشأت الصحيه والعاملين بها لتقديم أفضل  خدمه طبيه  وعلاجية لجميع المرضى.


وقال المحافظ إن مديرية الصحة بالشرقيه تقوم بدور وطني كبير من خلال ما تقدمه من خدمات مهمة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ومنع وانحسار انتشاره من خلال إمكانياتها المادية والبشريه المتمثله في جيشها الأبيض والذي يضم أطقم الأطباء والتمريض والفنيين سواء كان ذلك داخل المنشآت الطبية والصحية أو خارجها من خلال متابعتها المنزلية، وتقديمها للخدمات الطبية والتوعوية والتطهيرية والدعم النفسي للحالات المخالطه لحالات ايجابية أو المعزولين منزليا نتيجة قدومهم من الخارج للمدة المقررة ١٥ يوما منعا لحدوث العدوى وظهور إصابات جديدة.


وأكد المحافظ حرصه على تقديم الدعم الكامل والمستمر لمديرية الشؤون الصحية لمساندتها فيما تقوم به من خدمات طبية راقية في جميع المجالات وتقديرًا لدورها العظيم في إحتواء أزمه  فيروس كوفيد ١٩ والحد من إنتشاره.

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