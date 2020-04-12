برلماني: انخفاض البنزين في مصر أقل من النسب العالمية

قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن انخفاض أسعار البنزين في مصر جاء أقل من النسبة العالمية، وذلك حتى تتمكن الدولة من توفير احتياطي نقدي؛ لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، في ظل توقف السياحة والطيران وتأثر الأعمال الانتاجية بالمصانع والشركات.





وأكد الشريف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية تحوط الدولة خلال الفترة الحالية لحين انتهاء أزمة كورونا، حتى لا تزيد الأعباء المالية ، خاصة في ظل زيادة حجم فوائد الديون ، والتي وصلت لـ 560 مليارا، بجانب انخفاض الاحتياطي النقدي لـ 40 مليار دولار، بعد سحب 5.4 مليار؛ لمواجهة تداعيات كورونا وتعويض العمالة اليومية والأسر المتضررة.





وأوضح النائب أن زيادة انتاج البترول وانخفاض الطلب على الوقود أدى لانخفاض الأسعار، مشيرا إلى وجود اتجاه عالمي لخفض انتاج البترول لزيادة الأسعار، ومنها محاولة السعودية التواصل مع دول الأوبك (منظمة البترول) لخفض الانتاج لزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.



