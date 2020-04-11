تخصيص سيارتين لنقل مرضى الغسيل الكلوي إلى منازلهم أثناء ساعات حظر التجول بالشرقية

قرّر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تخصيص سيارتين لنقل مرضى الغسيل الكلوي الي منازلهم والذين يخضعون لإجراء عمليات غسيل كلوي بمستشفيي الأحرار والتأمين الصحي بالمبرة وتنتهي جلساتهم أثناء ساعات حظر التجوال تيسيرا عليهم وعلي أسرهم وحرصا علي صحتهم وسلامتهم.





أكد محافظ الشرقيه أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقيه لاستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لتسيير السيارات المخصصة لنقل مرضي الغسيل الكلوي إلي منازلهم وتأمين حركة السائقين أثناء ساعات حظر التجوال.





أوضح المحافظ أن خط سير السيارات المقترح كالاتي..أيام السبت - الإثنين - الأربعاء الساعه الحاديه عشر مساء خط السير الأول يبدأ بـ ( القوميه - مساكن الإستاد - شيبه - الصيادين - يوسف بك - وادي النيل - بني عامر) ، أما خط السير الثاني يبدء بـ ( حي مبارك - الحسينية - ميت أبو عربي - كفر أباظه) ، وأشار إلي أن أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعه الحاديه عشر مساء خط السير الأول يبدأ بـ ( الحسينية - بردين - طحلة بردين) وخط السير الثاني يبدأ بـ ( المساكن التعاونية - كفر الحمام - حي مبارك - منيا القمح).





أكد أن المحافظة تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي وتسعي لتوفير كافة سبل التنقل والراحة لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.