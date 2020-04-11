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برلمان

نائب يطالب بالقبض على من رفض دفن الطبيبة ضحية كورونا بالدقهلية

السبت 11/أبريل/2020 - 05:47 م
أهالي شبرا البهو
أهالي شبرا البهو بالدقهلية
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معتز الخصوصى
طالب النائب إسماعيل نصر الدين، تطبيق القانون على كل من يحول دون دفن المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر جريمة بموجب القانون، ولابد من تطبيق القانون عليهم حتى لا ينتشر هذا الأمر فى المجتمع وقد ينتج عنه فيما بعد بعض المشاحنات العامة بين المواطنين، وعواقب الجميع فى غنى عنها خاصة فى ظل الأوقات الراهنة، متابعا: "يجب إلقاء القبض على كل شخص يرفض دفن متوفين فيروس كورونا، خاصة بعد واقعة محافظة الدقهلية".
 
وأوضح نصر الدين فى بيان صحفى له، أن تطبيق القانون على كل شخص يتسبب فى عدم دفن متوفى كورونا فى مقابر بمثابة نزع فتيل أزمة قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة حقيقية، خاصة وأن المرض ليس وصمة عار، والجميع معرض للإصابة به، كما أن منظمة الصحة العالمية نفت أن يكون المتوفى سببا فى تفشى الفيروس مادامت الإجراءات المتعلقة بالتكفين والغُسل تمت تحت إشراف طبى ووفقا للتعليمات المنصوص عليها.

وشدد نصر الدين، على ضرورة أن يتم زيادة وعى المواطنين فيما يخص إجراءات الوقائية، وتعليمات منظمة الصحية، على أن يتولى كل نائب هذه المسئولية المجتمعية من خلال صفحات التواصل، وسيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين حول كيفية التعامل مع مصابى ووفيات فيروس كورونا، وأهمية الالتزام بالبقاء فى المنازل لعدم انتشار العدوى.
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