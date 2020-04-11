إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا.. وقرار بتمديد تعليق الدراسة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 25 حالة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".





وقررت السلطات في سوريا تمديد تعليق الدراسة والعمل في المدارس والجامعات حتى الثاني من مايو.





وفي وقت سابق قالت الخارجية الروسية إن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر احتمالًا لانتشار فيروس كورونا في سوريا، هو في منطقة شرق الفرات وفي محيط التنف، موضحة أن في هذه المنطقة بأكملها لا يعمل سوى مستشفيين.



