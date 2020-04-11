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أخبار العالم

إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا.. وقرار بتمديد تعليق الدراسة

السبت 11/أبريل/2020 - 05:50 م
ارتفاع إصابات فيروس
ارتفاع إصابات فيروس كورونا في سوريا إلى 25
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 25 حالة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقررت السلطات في سوريا تمديد تعليق الدراسة والعمل في المدارس والجامعات حتى الثاني من مايو.

وفي وقت سابق قالت الخارجية الروسية إن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر احتمالًا لانتشار فيروس كورونا في سوريا، هو في منطقة شرق الفرات وفي محيط التنف، موضحة أن في هذه المنطقة بأكملها لا يعمل سوى مستشفيين.

وحذرت روسيا من وجود  "بؤر محتملة للعدوى" في السجون المكتظة في تلك المنطقة والتي تحتوي على أكثر من 10 آلاف محتجز من الإرهابيين.
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