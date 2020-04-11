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برلمان

برلماني: على الدولة اعتبار ضحايا كورونا من الأطقم الطبية شهداء

السبت 11/أبريل/2020 - 08:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج ما يحدث من تصرفات غير مسئولة من بعض المواطنين تجاة بعض المتوفين أو المصابين من الاطقم الطبية المشاركة فى أعمال علاج وتمريض المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأكد سالم فى بيان صحفى له على تقديره للمجهود و َالتصحيات الغير عادية التي تقدمها تلك الأطقم الطبية بمختلف مسمياتها خاصة في مواجهة الازمة الحالية وما يتعرضون لة من مخاطر فهم فى مقدمة الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء العالمي ومن ناحية أخرى قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا سنحرص على توفير الاستحقاقات الدستورية للصحة والعمل نحو توفير الاعتمادات المالية الكافية لمواجهة كل متطلباتها الفنية والطبية والبشرية التي تمكنها من تقديم الخدمة الصحية الملائمة والجيدة للمواطن المصري والسعي نحو تحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بوزارة الصحة.

وقدم سالم الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض على ما يقدمونة من واجب أنساني و جهد فوق الطاقة في مواجهة هذه الازمة ويتصدرون بكل تضحية و شجاعة الصفوف الأولى في هذه المعركة. 

واضاف نائب طهطا انه سيقترح على الدولة معاملة حالات الوفاة من هذه الاطقم واسرهم كأسر الشهيد خاص من توفي نتيجة إصابته بهذا المرض على أن يتم صرف مكافأة ومعاش الشهداء لأبنائه وأسرته.

ودعا النائب مصطفى سالم الجميع بتقدير ودعم كل من له دور فى محاربة تفشي هذا الوباء اللعين و كل الاحترام للعاملين بالقطاع الطبي والذين يقدموا أرواحهم فداء للوطن ، وأكد أيضا على ضرورة الالتزام بالاجراءات والتدابير التي أتخذتها الدولة ووزارة الصحة للتخلص من هذا الفيروس وعدم تفشية فى البلاد.
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