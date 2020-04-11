«الحرية المصري» يعقد اجتماعًا بحضور أعضائها بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس





تعقد لجنة التدريب والتثقيف السياسي بحزب الحرية المصري اجتماعها الدوري مساء اليوم برئاسة ماجد طلعت رئيس اللجنة بتقنية الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة والحزب في مواجهة فيروس كورونا.





وقال " طلعت " فى تصريح له ان الاجتماع سوف يتناول مناقشة عدد من المبادرات التي تم طرحها والتي تخص المرحلة الحالية وخاصة دور اللجنة في تناول أزمة فيروس كورونا من أوراق عمل ونشرات توعية على كافة المستويات ، مشيرا الى انه التواصل مع أمناء التدريب والتثقيف السياسي في مختلف المحافظات لحضور الاجتماع.





وقال ماجد طلعت انه سيتم رفع تقرير إلى الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى بتفاصيل هذا الاجتماع واقتراحات اللجنة لدعم ومساندة جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.



