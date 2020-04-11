كم جهة تشارك فى عمليات تطهير الإسماعيلية ضد كورونا ؟ المحافظ يرد

قال أحمد عصام نائب محافظة الإسماعيلية إن المحافظ تسير وفق الخطة الإحترازية التى وضعتها رئاسة الوزراء فى إجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضى والذى شدد فيه على كافة إجراءات الوقاية والتطهير ضد فيروس كورونا .





وأوضح محافظ الدقهلية ، خلال لقاء خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، اليوم السبت ، أن المحافظة وضعت خطة لأعمال تطهير وتعقيم 9 مواقف للمواصلات العامة يتم العمل على تطهيرها بشكل دورى .





وأشار نائب محافظة الإسماعيلية ، إلى أن عمليات التطهير شملت اليوم الموقف الرئيسى للمحافظة والذى يتم تطهيره بشكل دورى نظرأ لتردد المواطنين بصفة يومية عليه .





ولفت ، إلى أن عمليات التطهير والتعقيم تشمل أيضأ المراكز والمنشآت الحكومية سواء تابعة للمحافظة أو المديريات بالإضافة للشوارع والمدارس .





وتابع ، أحمد عصام نائب محافظة الإسماعيلية ، أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بمشاركة الجيش الثانى الميدانى ، هيئة قناة السويس ، الجمعيات الأهلية بالإضافة لمديريات التضامن الإجتماعى.



