حمد الله يستفز الهلال السعودي وجماهيره





وقال عبد الرزاق حمد الله انه من الظلم إهداء لقب الدوري السعودي لصاحب المركز الأول نادي الهلال الذي يتصدر المسابقة حاليًا خصوصًا وأن فارق النقاط ضئيل ويستطيع النصر صاحب المركز الثاني الوصول إليه.





وتابع حمد الله أن فريقه يستطيع مرة أخرى تكرار ما فعله الموسم الماضي بالتتويج بالدوري السعودي بعد ان كان متأخرًا بفارق 7 نقاط عن الهلال مشيرًا إلى أن فارق الــ 6 نقاط هذا الموسم سهل تعويضه مع وجود 8 مباريات متبقية من عمر الدوري منها مبارة مباشرة مع الهلال .





وفي سياق آخر قال حمد الله انه قادر على العطاء في الملاعب لمدة لا تقل عن 6 سنوات وأنه يريد أن يختم مشواره الكروي مع نادي أوليمبك آسفي المغربي الذي بدأ معه مشواره الكروي.





يذكر أن الدولي المغربي صاحب الــ29 عاما قد انتقل الموسم الماضي من الريان القطري إلى نادي النصر السعودي وساهم بتتويج ناديه بالدوري السعودي بعد تسجيله 34 هدفا وهو رقم قياسي لم يصل له أي لاعب في تاريخ دوري المحترفيين من قبل.

وجه مهاجم نادي النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله رسالة استفزازية إلى نادي الهلال السعودي وجماهيره صباح اليوم في إحدى المقابلات الصحفية.