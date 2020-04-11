مياه القليوبية توفر 1500 بدلة وقاية لمستشفى الحجر الصحي في قها

أهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية 1500 بدلة طبية وقائية لإدارة مستشفى قها المركزي والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المحولة للحجز فى المستشفى.

وقدّم عدد من العاملين بفرع شركة مياه قها، البدل الواقية بحضور المهندسة إلهام الدبيس رئيسة فرع قها بناء على توجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وفي سياق آخر أشار مجاهد إلى أن الشركة تستمر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار فيروس كورونا برش وتعقيم مناطق تجمع المواطنين في المحافظة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم تخصيص عدد من المعدات لتعقيم الشوارع ومناطق التجمعات بصفة دورية ومنتظمة.