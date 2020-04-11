ضاحي خلفان: ‏البلاد التي لا تعتمد على تجارها الوطنيين ستواجه مشاكل عاجلا أم آجلا

نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، سابقا تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

قال: "البلاد التي لا تعتمد على تجارها الوطنيين تواجه مشاكل أجلا ام عاجلا".

يذكر أن ضاحي خلفان تميم، أشاد بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.





وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناء على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.