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حوادث

بعد 30 عاما من العِشرة.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل موظف بالمعاش لزوجته بالمنيا

السبت 11/أبريل/2020 - 06:31 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
بعد ما يقرب من 30 عام من العشرة والمودة اقدم موظف بالمعاش في محافظة المنيا علي قتل زوجته، طعنًا بآلة حادة "سكين" خلال مشادة بينهما لاعتراضه على توصيل خدمة الإنترنت للمنزل وزيادة نفقات المنزل والمصروفات ففي لحظة غضب لم يتمكن السيطرة على نفسه وقام بقتل زوجته واقر بجربمته امام جهات التحقيق 

ترجع احداث القضية الي تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بالحادث،وبانتقال قوات الأمن لفحص البلاغ تبين مقتل "م. ا" 59 عامًا موظفة، إثر إصابتها بعدة طعنات في الوجه والرقبة والصدر

وعلي الفور انتقل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، وتحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية في المديرية، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "ع" 62 عامًا بالمعاش

حيث كشف التحريات، أنه وعقب إحالة المتهم للمعاش، زادت الخلافات الأسرية بينه وزوجته وبسبب رفضه توصيل الانترنت إلى المنزل لنجله، وقعت مشادة بين المتهم وزوجته "المجني عليها"، تطورت إلى مشاجرة وطعن الزوج زوجته بآلة حادة "سكين" كانت بجواره

واضاف كانت هتضربني بهذه الجملة برّر المتهم جريمته، خلال اعترافه بارتكاب الواقعة، أمام أجهزة الأمن التي ضبطته والسلاح المُستخدم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة

وقررت النيابة العامة باشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق
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