AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 83 حالة تعدٍّ على الأراضي بأسوان

السبت 11/أبريل/2020 - 06:34 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمرار الحملات المكبرة للتصدى بكل حزم أمام المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف بدون ترخيص حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهم وتحويلهم للنيابة العسكرية. 

ولفت المحافظ إلى أنه لن يسمح بأى تهاون أو تجاوز من المخالفين وهناك متابعة لحظية مع رؤساء المراكز والمدن لعمليات الرصد والإزالة لأى تعديات، حيث تمت إزالة 83 حالة تعد بمساحة 28 ألفا و345 مترا مربعا.

وقال محافظ أسوان، إن هذه الإزالات تضمنت إزالة 53 تعدٍّ على أراضى بناء بمساحة 20 ألفا و145 مترا مربعا، بجانب إزالة 30 تعد على أراض زراعية بمساحة 8 آلاف و200 متر مربع.

وشدد اللواء أشرف عطية، على أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعامل الفورى والسريع مع أى حالات تعد على الأراضى أملاك الدولة، يتم رصدها، سواء من خلال حملات الإزالة، وذلك دون انتظار أى دراسة أمنيةـ مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.

وأضاف أشرف عطية، أننها نعمل على الضرب بيد من حديد مع من يستغل  الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا في البناء المخالف والعشوائى حيث سيواجة بإجراءات حاسمة من أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان .

واقرأ أيضًا:


إزالة 83 حالة تعدٍّ على الأراضي بأسوان
إزالة 83 حالة تعدٍّ على الأراضي بأسوان
إزالة 83 حالة تعدٍّ على الأراضي بأسوان
إزالة 83 حالة تعدٍّ على الأراضي بأسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات جمهورية لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. استرداد 10 آلاف متر في البحيرة.. و 1811 تعديًا بالمنيا.. 605 حالات ببني سويف

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإحالة المخالفين للنيابة بالشرقية

محافظ الغربية يزيل 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية ..صور

محافظ أسوان: نعمل على رصد البناء المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تضرب المعتدين على أراضي الدولة بيد من حديد.. إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا.. وإزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف

التنمية المحلية: نتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة بكل حسم.. وإحالة المخالفين للمحاكمات العسكرية ..فيديو وصور

ترشيحاتنا

نائب يطالب بالقبض على من رفض دفن الطبيبة ضحية كورونا بالدقهلية

أخبار الفن| فى ذكرى ميلاد عواطف رمضان تفاصيل وفاتها بسبب خطأ طبى .. فنان شهير يكشف معاناته مع كورونا

بعد رفض دفن طبيبة كورونا.. البرلمان يكشف عقوبة أهالي شبرا البهو بالدقهلية

المفتي: رفض دفن شهداء كورونا غوغائية لا تمت إلى الدين أو الأخلاق بصلة

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام

ماذا يحدث للجسم عند استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظر أكل الخفافيش في دولة أفريقية.. ما السبب

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام

ماذا يحدث للجسم عند استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا