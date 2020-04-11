إزالة 83 حالة تعدٍّ على الأراضي بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمرار الحملات المكبرة للتصدى بكل حزم أمام المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف بدون ترخيص حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهم وتحويلهم للنيابة العسكرية.





ولفت المحافظ إلى أنه لن يسمح بأى تهاون أو تجاوز من المخالفين وهناك متابعة لحظية مع رؤساء المراكز والمدن لعمليات الرصد والإزالة لأى تعديات، حيث تمت إزالة 83 حالة تعد بمساحة 28 ألفا و345 مترا مربعا.





وقال محافظ أسوان، إن هذه الإزالات تضمنت إزالة 53 تعدٍّ على أراضى بناء بمساحة 20 ألفا و145 مترا مربعا، بجانب إزالة 30 تعد على أراض زراعية بمساحة 8 آلاف و200 متر مربع .





وشدد اللواء أشرف عطية، على أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعامل الفورى والسريع مع أى حالات تعد على الأراضى أملاك الدولة، يتم رصدها، سواء من خلال حملات الإزالة، وذلك دون انتظار أى دراسة أمنيةـ مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.





وأضاف أشرف عطية، أننها نعمل على الضرب بيد من حديد مع من يستغل الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا في البناء المخالف والعشوائى حيث سيواجة بإجراءات حاسمة من أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان .