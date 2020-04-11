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العربية للتصنيع: خطوات جادة لجعل المنتج المصري عمود المشروعات القومية

السبت 11/أبريل/2020 - 06:29 م
عبد المنعم التراس
عبد المنعم التراس
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هاني حسين
قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن زيارة وزيرة التجارة والصناعة لـ الهيئة كانت في غاية الاهمية، وتم التركيز على التأكد من الإجراءات الاحترازية لتأمين العمالة المتواجدة داخل المصانع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبد المنعم التراس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى" ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزيرة الصناعة اكدت اهمية استمرار الانتاج من خلال إجراءات تنظيمية داخل المصانع لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج وإحداث التوازن بين استمرار الإنتاج وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.


وأوضح "التراس" أن هناك جهودا لتعميق التصنيع المحلي لإحلال المنتج المصري بدلا من المستورد، ونعمل على توفير مستلزمات الإنتاج او مكوناته بشكل كامل؛ لتعميق التصنيع المحلي.

واكمل عبد المنعم التراس:"  اتخذنا خطوات تصنيعية جادة لإحلال المنتج المصري لصالح المشروعات القومية، والهيئة العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المشروعات التنموية الكبري في مصر".

وأشار عبد المنعم التراس إلى أن طلمبات الضغط العالي الخاصة بمحطات الصرف الصحي تم إنتاجها بتصنيع وتصميم مصري، ونسبة التصنيع المجلي فيها تتعدى الـ 90%.
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