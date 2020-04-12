بعد 4 أيام من عزلهم بسبب فيروس كورونا .. كيف يعيش أهالي منشية نيازي بمغاغة؟

مع دخول يومهم الرابع، في الحجر الصحي المنزلي، والذي فرض على أهالي قرية منشية نيازي بمغاغة شمال المنيا، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، بدا اعالي القرية التأقلم علي التعليمات وإجراءات العزل المنزلي حفاظا على الأرواح وسلامة الأبناء.





ومع فرض قرار الحجر الصحى على أهالي القرية لم ت تركهم المحافظة بدون بدائل فقد عبر الأهالي عن ارتياحهم من توافر السلع الغذائية والمواد البترولية وعمل المخابز بالقرية وتوفير كافة الخدمات من قبل الاجهزة التنفيذية





وقال أحمد عنتر أحد أبناء القرية، إن الحياة شبه طبيعية فكل الاحتياجات متاحة وجميع السلع الغذائية متوافرة ومحلات البقالة تعمل وكذلك المخابز ونحاول جاهدين التاقلم علي الحجر الصحي حتي تمر فترة الحجر.





وأضافت هند سلامة من أبناء القرية أن الشئ الوحيد المتعب بالقرية الكردون الأمني على أول القرية، والحد من الذهاب إلى مغاغة لكن كل الإجراءات الأخرى طبيعية ومتقبلة.





ومن جانبها واصلت مديرية الصحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي لعدد 4 منازل بالقرية، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.





أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أن العيادة المتنقلة بدأت أعمالها بالقرية، وتم عمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة.





وأضاف أن الفريق الوقائي بالإدارة الصحية يواصل المتابعة اليومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.





وأكد الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، أنه تم الدفع بسيارة اسعاف مجهزه للتمركز بالوحدة الصحية بكفر صالحين لخدمة أهالي منشية نيازي ولتقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة داخل القرية .





من جانبه ناشد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.