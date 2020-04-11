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منوعات

بشعر كيرلي.. سمر يسري بـ إطلالة الحجر الصحي

السبت 11/أبريل/2020 - 06:35 م
سمر يسرى
سمر يسرى
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محمد بدران
نشرت الإعلامية سمر يسرى صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت "سمر يسرى" ترتدى بلوفر باللون الابيض أبرز جمالها، وتركت سمر، شعرها الكيرلى بطريقة أنيقة ولافتة يتناسب مع جمال إطلالتها ويضيف الحيوية لها.

واعتمدت فى الماكياج على لون الذى يبرز جمالها مع الرموش الكثيفة السوداء، ووضعت أحمر للشفاه باللون الكشمير الذى يبرز جمال أنوثتها.


يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.


ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

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Hello 👋🏻

A post shared by Samar Yousry (@samaryousryofficial) on

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