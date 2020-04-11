بعد تقليلها 25 قرشا.. بيان عاجل موجه للحكومة لإعادة النظر في تخفيض أسعار النفط

تقدم النائب محمد عبدالغني، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزيري "البترول والثروة المعدنية، والمالية"، بشأن قيام لجنة التسعير بخفض سعر المواد البترولية بقيمة "ربع جنيه فقط" لتصبح كالآتي: (انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.





وأضاف عبدالغني، في بيانه العاجل، أنه وفقا لقرارات تلك اللجنة ، فإن تلك الأسعار الجديدة تسري اعتبارا من اليوم السبت، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.





وتابع النائب:" رفقًا بالمواطنين في ظل تلك الازمة ولتخفيض الأسعار والتحكم بها فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر".





وطالب عبدالغني، بسرعة تفعيل دور مجلس النواب والتدخل في تحديد أسعار المواد البترولية وذلك من خلال عقد لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية ولجنة الطاقة بالإضافة إلى مشاركة خبراء اقتصاديين متخصصين في هذا الشأن وخبراء بترول محايدين وممثلي الحكومة لوضع تصور للتخفيض الحقيقي لتحديد آلية تسعير يمكن الاستناد إليها وتتناسب مع الاوضاع العالمية خاصة في ظل تحرير سعر النفط سابقا، وكذلك اعادة تشكيل اللجنة بشكل صحيح.





كما طالب النائب، بافادة البرلمان بكيفية اتخاذ مثل هذا القرار الخاص بتخفيض أسعار المواد البترولية بما لا يتناسب مع الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وكذلك عدم مراعاة الظروف الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية، بجانب ضرورة إعادة النظر في مثل هذا القرار بالتسعير ليتلاءم مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط ولمساعدة المستشفيات على إتمام خدماتها بصورة تتلاءم مع الازمة الحالية وكذلك التخفيف من حدة تلك الازمة على المواطنين في تخفيض أسعار المنتجات خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.



