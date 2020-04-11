ننشر تفاصيل وثيقة معاش بكرة من البنك الأهلي .. مستندات

يبدأ البنك الأهلي المصري في بيع وثيقة " معاش بكرة" والتي من المقرر أن يطرحها، غدا الأحد نيابة عن شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للشركة القابضة للتأمين، عبر تطبيق فون كاش أو الانترنت البنكي للعملاء، إذ تصدر تلك الوثيقة بقيمة 500 جنيه كحد أدني للوثيقة الواحدة ويمكن ان تصل لـ60 ألف جنيه؛ علي أن يكون الحد الأقصي لحيازة الوثائق 4 وثائق فقط للعميل الواحد وفترة استحقاق تصل لـ5 سنوات.





وفقا لبروتوكول مسبق بين الطرفين، فقد تتيح تلك الوثيقة مبلغا تأمينيا لصاحبها أو ذويه في حالة الوفاة أو حالات الاصابة والعجز، بحيث تصل الفئات العمرية للاكتتاب فيها من 18 عاما و 59 عاما كحد أقصى.





أرجع البنك الاهلي في تقرير صادر عنه، لجوءه للاكتتاب الرقمي علي تلك الوثائق، للقضاء علي الزحام والتكدس بفروع البنك بغرض مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بحسب الإجراءات المعلن عنها بالبنك المركزي المصري وتنفذها البنوك.





وينشر "صدي البلد" فئات الأقساط التأمينية والمحددة بحسب العمر بالإضافة لفروع البنك الأهلي مصدرة تلك الوثائق والمقدرة بـ 40 فرعا على الأقل.