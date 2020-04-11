مفاجأة.. يوفنتوس يسعى لخطف هداف ريال مدريد

أصبح النرويجي آرلينج هالاند لاعب مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني مطمع العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا بعد سلسلة من الأداء الرائع مع نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي ناديه السابق وناديه الحالي بوروسيا دورتموند بعد الانتقال له بيناير الماضي.





وانضم نادي يوفنتوس الإيطالي بقوة لسباق ضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة ليكون ندًا قويًا لنادي ريال مدريد الإسباني ونادي بايرن ميونيخ الألماني الراغبان في ضم اللاعب لصفوفهم.





وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن إدارة يوفنتوس تواصلت مع وكيل اللاعب مينو رايولا تطالبه باطلاعها على أي تحديثات حول مستقبل اللاعب مع ناديه الألماني خلال الفترة القادمة لبحث إمكانية ضمه لما سوف يمثله من إضافة للخط الأمامي للبيانكونيري.





يذكر أن هالاند البالغ من العمر البالغ من العمر 19 عاما فرض موهبته وقدم نفسه على الساحة العالمية خلال الفترة الماضية بمستويات قوية حيث استطاع تسجيل 12 هدفا في 11 مباراة خاضها مع نادي بوروسيا دورتموند منذ انتقاله إليهم .