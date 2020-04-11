انتبه لتعرف الأسباب .. رسالة الدكتور يحيى الرخاوي لأطباء العلاج النفسي عن لجوء المرضى للدجالين.. شاهد

قال الدكتور يحيى الرخاوي، أستشاري الطب النفسي، إن الطب هو فن المداواة والمواساة، موضحا أنه لا يفضل مهاجمة الطب الشعبي ولكن يرفض ما يقوم به الدجالين الذين توهم المرضى بأشياء غير صحيحة بحجة «عليه عفريت»، وبالتالي يلجئوا بالضرب وأساليب خاطئة.





وأضاف «يحيي الرخاوي» خلال لقائه مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» المذاع على التليفزيون المصري، أنه على الأطباء أن ينتبهوا ويعرفون الأسباب التي يلجأ إليها المرضى النفسيين إلى الدجالين ويتحملون الضرب و مثل هذه الأساليب لهدف العلاج .





وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن المريض النفسي يتقبل النصائح عندما تكون الطريقة مباشرة ومهذبة وبها نوع من خفة الظل أثناء الحدث، منوها إلى أن تعريف الصحة النفسية أصعب من المرض النفسي، لذلك عندما تحكم على شخص انه سليم أصعب من الحكم على شخص أنه مريض.





وأوضح أن الهلوسة من أصعب الأمراض وهو الشخص الذي يسمع الأصوات لا يسمعها غيره، لافتا إلى أنه ليس كل شخص يذهب الي الطبيب النفسي فهو مريض.



