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توك شو

أنس الداهود: مساعدة الناس في هذا الوقت ليست أموالا فقط .. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 07:39 م
مساعدة الاخرين عن
مساعدة الاخرين عن طريق المواهب
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ريهام فيكتور
قال أنس الداهود ، لايف كوتش معتمد من معهد جالوب للأبحاث ، إنه لابد من مساعدة الناس بعضها لبعض فى هذه الظروف العصيبة التى يمر بها العالم أجمع .

وأضاف " الداهود " من خلال حواره ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع على فضائية " سى بى سى " ، أنه لا اقصد المساعدات المادية فقط وانما المساعدة تتعدد .

وأشار اللايف كوتش، إلى ان المساعدات قد تظهر فى نشر موهبتك عن طريق  الكورسات المجانية عبر الانترنت .

وتابع: أنه لابد من اكتشاف موهبتك اولا واتقانها وبعد ذلك لابد من عمل دعاية خاصة عن طريق صفحات الفيس بوك مثلا الخاصة بك حتى تتمكن من تعليم اكبر قدر ممكن ،مشيرا الى ان الموهبة قد تكون عزف او رسم.


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