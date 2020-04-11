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منوعات

طيور تسقط ميتة من السماء .. طبيب بيطرى يكشف الأسباب

السبت 11/أبريل/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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كشف الطبيب البيطري حافظ زينهم، أن ظاهرة سقوط الطيور من السماء ميتة كما وقع في استراليا، ترجع إلى رش المطهرات بكثافة في الحدائق والأماكن العامة لتطهير الجو من فيروس كورونا، حيث تتبخر المواد في الجو وتستنشقها الطيور ما يسبب لها الاختناق والموت في الحال.


وأوضح الطبيب البيطري ل " صدى البلد"، أنه من المرجع أن الطيور تأثرت بالمطهرات التي يستخدمها الجميع والتي ترش في الشوارع خلال أزمة كورونا، وهذه المطهرات لها تركيبات كميائية يمكن أن تقتل الطيور في حال استنشاقها بكثافة أو تناول أطعمة رشت بها.


واستبعد الدكتور حافظ زينهم، إصابة الطيور بفيروس كورونا حيث لم تعلن منظمة الصحة العالمية أن كورونا يصيب الطيور، حيث ظهر مؤخرا عدد قليل من الحيوانات التي أصيبت بالفيروس القاتل، بعد انتقاله إليهم من قبل الأنسان، لافتا إلى أن لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا من الحيوان للإنسان في حال الإصابة به، ولكنه يمكن أن ينقل من الحيوان للحيوان أو من الإنسان للحيوان في حال ملامسته أو الاختلاط به.

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