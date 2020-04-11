قبل صرف منحة الـ500 جنيه.. سعفان يوجه رسالة مهمة للعمالة غير المنتظمة..فيديو

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه بعد قرار الرئيس السيسي بصرف منحة 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة؛ تم اتخاذ إجراءات احترازية للحد من التجمعات أثناء الصرف.





وأضاف سعفان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يبدأ صرف المنحة من يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الخميس".





وتابع محمد سعفان:" ستصل لكل مواطن سجل على الموقع الالكتروني، رسالة نصية على الهاتف المحمول؛ للتعرف على موعد ومكان الصرف ، من خلال مكاتب البريد ، او بنك التنمية الزراعي، ونساند العمالة غير المنتظمة بعدم التكدس والتزاحم".





واكمل محمد سعفان:" سيتم تقسيم العمالة على الـ 4 أيام لصرف المنحة وتم تخصيص 600 مدرسة في محافظات الجمهورية لاستيعاب الأعداد الكبيرة ".



