قبل صرف منحة الـ500 جنيه.. سعفان يوجه رسالة مهمة للعمالة غير المنتظمة..فيديو

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه بعد قرار الرئيس السيسي بصرف منحة 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة؛ تم اتخاذ إجراءات احترازية للحد من التجمعات أثناء الصرف.
وأضاف سعفان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يبدأ صرف المنحة من يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الخميس".
وتابع محمد سعفان:" ستصل لكل مواطن سجل على الموقع الالكتروني، رسالة نصية على الهاتف المحمول؛ للتعرف على موعد ومكان الصرف، من خلال مكاتب البريد، او بنك التنمية الزراعي، ونساند العمالة غير المنتظمة بعدم التكدس والتزاحم".
واكمل محمد سعفان:" سيتم تقسيم العمالة على الـ 4 أيام لصرف المنحة وتم تخصيص 600 مدرسة في محافظات الجمهورية لاستيعاب الأعداد الكبيرة ".
واستطرد محمد سعفان:" تقدم للحصول على المنحة حوالي 2 مليون مواطن وتم تدقيق البيانات بالكامل واتضح انه هناك اسماء لأشخاص متوفين وأطفال واصحاب معاشات وتم استبعادها على الفور والمستحقون 1.4 مليون مواطن".