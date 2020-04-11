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محافظات

إغلاق «سايبرنت» يستقبل أطفال خلال الحظر بالأقصر

السبت 11/أبريل/2020 - 07:22 م
اغلاق سايبرنت يستقبل
اغلاق " سايبرنت " يستقبل اطفال خلال الحظر بالاقصر
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شمس يونس
تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شرق الأقصر بلاغًا يفيد بوجود محل "سايبر نت" يستقبل عددًا من الأطفال ويمارس نشاطه بصورة طبيعية، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال التجارية والحرفية بما فيها محال تقديم الخدمات خلال يومى الجمعة والسبت على مدار 24 ساعة وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفور تلقى البلاغ، توجّه اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية شمال الأقصر، إلى موقع البلاغ بشارع مصطفى كامل، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمركز، وتبين صحة الشكوى ووجود عدد من الأطفال داخل محل "سايبر نت".

تم إغلاق محل "السايبر" والتحفظ على عدد 8 أجهزة كمبيوتر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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