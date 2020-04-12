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محافظات

اليوم .. بدء صرف إعانة العمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد بالبحيرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:02 ص
اليوم ..بدء صرف
اليوم ..بدء صرف إعانة العمالة الغير منتظمة
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جمالات الدمنهوري

تبدأ اليوم محافظة البحيرة فى صرف إعانة العمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد وحتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020م وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الأساسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف إعانة العمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد بنطاق المحافظة.


فيما أكد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود على التنسيق مع مدير عام منطقة بريد البحيرة بشأن إجراءات صرف الإعانة مشيرا إلى بداية الصرف من غدا الأحد 12 أبريل و حتى الخميس 16 أبريل 2020م من  الساعة الثامنة صباحا و حتى الثالثة مساءا عصرا من خلال أربع فروع بداخل المركز هى :


-مكتب بريد إيتاى البارود الرئيسى بجوار الوحدة المحلية

-فرع بريد إيتاى البارود الفرعى غرب إيتاى اول طريق قليشان-فرع بريد صفط الحرية

-فرع بريد نكلا العنب


وأوضح كجم بأن أيام الصرف الخمسة موزعة على الفئات العمرية كالتالى :


-اليوم الأول الموافق الأحد 12/4/2020 سيتم الصرف للفئة العمرية أقل من 25 سنة.


اليوم الثانى الموافق الاثنين 13/4/2020 سيتم الصرف للفئة العمرية من 25 إلى 35 سنة.


-اليوم الثالث الموافق الثلاثاء 14/4/2020 سيتم الصرف للفئة العمرية من 35 إلى 50 سنة.


-اليوم الرابع الموافق الأربعاء 15/4/2020 يتم الصرف للفئة العمرية من 50 إلى 60 سنة.


-اليوم الاخير الموافق الخميس 16/4/2020 يتم الصرف للفئة العمرية التى تزيد عن 60 عاما.


ولفت كجك إلى أن عمليات الصرف ستتم لمن تلقى رسالة على الهاتف الخاص به والذى قام بتسجيل رقمه أثناء التسجيل فى الحصول على المنحة وتتضمن الرسالة المرسلة للمستفيد تاريخ الصرف ومكان الصرف.


ويهيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بالمواطنين الالتزام بمضمون الرسالة وعدم التوجه لمكتب البريد فى موعد مخالف للمحدد بالرسالة، وذلك حرصا على عدم التزاحم من ناحية ولاستحالة الصرف إلا فى الموعد المحدد بالرسالة.

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