صناع الخير توزع كراتين مواد غذائية وحقائب للوقاية بالأقصر وأسوان

تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية تنفيذ مبادرتها "حماية" التى أطلقتها تحت رعاية مجلس الوزراء، وبإشراف الوزيرة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع سي اس ار ايجبت، بمحافظتى الأقصر وأسوان وبالتنسيق مع المحافظين.

وصرح الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير أن مبادرة حماية والمصرية للأتصالات قام بتوزيع حقائب للوقاية من فيروس كورونا على دور الأيتام والمسنين بمحافظة أسوان، وبحضور وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، وذلك المساهمه فى مواجهة انتشار وباء كورنا.

وأضاف عبد الجليل أن المبادرة نجحت فى توزيع 1050 كرتونة مواد غذائية على القرى الأشد احتياجا بمحافظة الأقصر، وذلك للتيسير على المواطنين نتيجة انتشار فيروس كورنا والذى يعد من أخطر الأوبئة التى يوجهها العالم، وكان له تأثير كبير على شرائح غير القادرين من المجتمع.

وأوضح حسن مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة حماية، أن المبادرة قامت حتى الآن أيضا بتوزيع كراتين المواد الغذائية وحقائب للوقاية من عدوى فيروس كورنا بالقاهرة، وقري ومراكز محافظات الإسماعيلية، والمنيا، والفيوم، والأقصر، وأسوان، مضيفا أن المبادرة مستمرة فى قوافلها لمكافحة فيروس كورنا ولتقديم خدماتها للقرى الأشد احتياجا، كما أنها سوف تنظم بمحافظات قنا، واسيوط، والوادى الجديد، والبحيرة، والفيوم، وسوهاج.

يذكر أن مبادرة "حماية" مبادرة مجتمعية أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، بهدف دعم فئات المجتمع الأكثر احتياجا في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا من خلال توزيع حقائب للوقاية وعمل توعية للمواطنين وتوزيع كراتين المواد الغذائية وتطهير المنازل ودرو العبادات والمرافق العامة وتقديم دعم مادى لهم، خاصة عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين بشكل عام.