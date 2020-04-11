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محافظات

محافظة مصرية وحيدة خالية من كورونا حتى الآن.. إعرف السر

السبت 11/أبريل/2020 - 07:26 م
الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا
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احمد صالح
يكمن السر في خلو محافظة شمال سيناء من الكورونا حتي الان الي عدة اسباب يلجأ إليها سكان المحافظة لدعم القيمة الغذائية لجسم الإنسان وبالتالي تقوية المناعة، والتي تكون في الغالب وقاية للإنسان من المرض أو نقل العدوي .

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ ، التزام السكان بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كان سببا في خلو المحافظة من الاصابة بالفيروس.

وأوضح ان المحافظة تستخدام اجهزة تعمل بالأجهزة تحت الحمراء لفحص القادمين من أبنائها عند دخول سيناء من خلال ٥ منافذ رئيسية تمثل الحدود مع المحافظات المجاورة ، الي جانب حملات التعقيم ورش الشوارع والمنازل داخل المدن والقرب في مختلف مراكز المحافظة. 

و يكمن السر في استخدام مغلي الاعشاب الطبية والعطرية في علاج نزلات البرد وضيق التنفس حيث تتميز سيناء بوجود صيدلية متنوعة من هذه النباتات والاعشاب الي جانب نقاء الطبيعة وخلوها من كافة أنواع التلوث.

و تتضمن الاسباب عدم وجود أي مخالطة للأجانب سواء داخل المحافظة او خارجها .. اقامة البيوت بشكل افقي ومتباعدة يحقق الخصوصية وعدم وجود مخالطة مباشرة للجيران، وبالتالي عدم نقل العدوي .

 ويستخدام أهالى المحاغظة زيت الزيتون في معظم الأكلات وهذا بدوره يقوي المناعة لدي الأفراد واستخدام البصل والفلفل والثوم والليمون في معظم الاكلات التي تتميز بها سيناء .

و تتضمن المناطق المفتوحة للاسترخاء والابتعاد عن الزحام خاصة في المناطق المفتوحة و عدم وجود تكدس سكاني وعدم وجود زحام، يمكن أن يشكل بؤرة لنقل العدوى.
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