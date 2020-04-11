بيجامات وبدون ميكب.. إطلالات الفنانات خلال الحظر المنزلي.. أيهن أجمل

في فترة الحجر المنزلي الصحي ظهرت الكثير من الاطلالات لفنانات مصر والوطن العربي بالمنزل وبملابس البيت بالبيجامات وبإطلالات بسيطة وانيقة.
وأطلقن حملة خليك بالبيت وظهرن بدون تكليف وبإطلالات بسيطة أبرزت جمالهن الطبيعي والجذاب وبملابس البيت وهن يتجولن بالمنزل ويقومن ببعض التمرينات الرياضية.
وظهرن بدون ميكب أو استخدام المستحضرات التجميلية واعتمدن على جمالهن الطبيعي ودون التكليف مما نالت إطلالاتهن إعجاب الجماهير.
ومن هولاء النجمات نانسي عجرم ، ونسرين طافش، وريهام أيمن وغيرهن من النجمات وخطفن أنظار متابعيهن..
وأطلقن حملة خليك بالبيت وظهرن بدون تكليف وبإطلالات بسيطة أبرزت جمالهن الطبيعي والجذاب وبملابس البيت وهن يتجولن بالمنزل ويقومن ببعض التمرينات الرياضية.
وظهرن بدون ميكب أو استخدام المستحضرات التجميلية واعتمدن على جمالهن الطبيعي ودون التكليف مما نالت إطلالاتهن إعجاب الجماهير.
ومن هولاء النجمات نانسي عجرم ، ونسرين طافش، وريهام أيمن وغيرهن من النجمات وخطفن أنظار متابعيهن..
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالاتهن ....