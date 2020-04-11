مصر تتصدر الشرق الأوسط في حركة السياحة العالمية لعام 2019

وصل عدد السائحين الدوليين 1,5 مليار سائح تقريبًا (تحديدًا 1461 مليون سائح) على مستوى العالم بنسبة نمو 3,8% عن العام السابق 2018، والتي هي أبطأ مقارنةً بالمعدلات الاستثنائية لعام 2018 والتي كانت 7% والعام الذي قبله 2017 حيث كانت 6%.





افادت منظمة السياحة العالمية ان تباطؤ نسبة النمو خلال عام 2019 يعزى إلى تباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة وخاصة في منطقة أوروبا، وعدم اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات الجيوسياسية والتجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.





لفت المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية شهد عام 2019 العديد من التحولات الكبيرة في قطاع السياحة والتي كان على رأسها انهيار وإفلاس شركة توماس كوك أول شركة سياحية تأسست في العالم، وكذا إفلاس عدة شركات طيران منخفضة التكلفة في أوروبا.





فيما شهدت جميع مناطق العالم نموًا في الحركة السياحية الوافدة إليها، وقد تصدرت منطقة الشرق الأوسط المناطق على مستوى العالم حيث وصلت نسبة النمو بها إلى 8% (مقارنة بالعام السابق)، يليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة نمو 5%، ثم منطقة أوروبا بنسبة نمو 4% ومثلها منطقة أفريقيا بنفس النسبة 4%، في حين كانت نسبة النمو في منطقة الأمريكتين 2% فقط.





اشار الى ان حسب الأقاليم الفرعية على مستوى العالم سجلت منطقة شمال أفريقيا أعلى نسبة نمو والتي كانت 9%، ثم منطقتي جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا نسبة 8% على حد سواء، ثم منطقتي جنوب أوروبا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الكاريبي نسبة 5% على حد سواء.





كشف عن عدد السائحين على مستوى المناطق خلال عام 2019 كان كما يلي:





• منطقة أوروبا لا زالت تستحوذ على أعلى نسبة من حركة السياحة الدولية حيث زارها 742,3 مليون سائح. (شمال أوروبا 79,6 مليون، غرب أوروبا 203,8 مليون، أوروبا الشرقية 154,3 مليون، جنوب أوروبا الواقع على البحر المتوسط 304,6 مليون سائح)، ونسبتها المئوية 50,8% من حركة السياحة العالمية.





• منطقة آسيا والمحيط الهادي زارها 363,6 مليون سائح ( شمال شرق آسيا 172,2 مليون سائح، جنوب شرق آسيا 138,6 مليون سائح، جنوب آسيا 35,3 مليون سائح، جزر المحيط الهادي 17,5 مليون سائح)، ونسبتها المئوية 24,9% من حركة السياحة العالمية.





• منطقة الأمريكتين زارها 220,1 مليون سائح ( أمريكا الشمالية 146,2 مليون سائح، أمريكا الجنوبية 35,7 مليون سائح، أمريكا الوسطى 11,1 مليون سائح، منطقة البحر الكاريبي 27,1 مليون سائح) ، ونسبتها المئوية 15,1% من حركة السياحة العالمية.





• منطقة أفريقيا زارها 71,2 مليون سائح (شمال أفريقيا 26,3 مليون سائح، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 44,9 مليون سائح)، ونسبتها المئوية 4,9% من حركة السياحة العالمية.





• منطقة الشرق الأوسط زارها 63,9 مليون سائح، ونسبتها المئوية 4,4% من حركة السياحة العالمية.





حول الوجهات السياحة العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث أعداد السائحين:





• فرنسا 90,2 مليون سائح.

• إسبانيا 83,7 مليون سائح.

• الولايات المتحدة الأمريكية 78,7 مليون سائح.

• الصين 67,6 مليون سائح.

• إيطاليا 64,7 مليون سائح.

• تركيا 52,2 مليون سائح.

• المكسيك 44,9 مليون سائح.

• تايلاند 39,7 مليون سائح.

• ألمانيا 39,4 مليون سائح.

• المملكة المتحدة 36,9 مليون سائح.





وعن عام 2019 مصر تصدرت منطقة الشرق الأوسط في نسبة النمو حيث بلغت 21% مقارنة بالعام السابق 2018 حيث بلغ عدد السائحين 13,6 مليون سائح.





• تركيا سجلت نسبة نمو بلغت 14% عن عام 2018 وبلغ عدد السائحين 52,2 مليون سائح.





• الإمارات العربية المتحدة بلغت نسبة النمو 4,9% وكان عدد السائحين 16,7 مليون سائح.





• المملكة العربية السعودية كانت نسبة النمو 7,8% والعدد 16,6 مليون سائح (الحجاج والمعتمرين يعتبروا سائحين حيث السائح هو من ينتقل من موطنه الأصلي إلى أي وجهة أخرى لممارسة أي غرض من أغراض السفر أو أي نمط من أنماط السياحة بحيث يمكث لمدة لا تقل عن 24 ساعة "أي مبيت ليلة على الأقل" وأن ينفق ولا يتربح من عمل).





• المغرب سجلت نسبة نمو 6,4% وكان عدد السائحين 13,3 مليون سائح.





• تونس سجلت نسبة نمو 13,6% وعدد السائحين 9,9 مليون.





• الأردن سجلت نسبة نمو 8,1% وعدد السائحين 4,5 مليون سائح.



