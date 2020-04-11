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رياضة

ماريوس سوموديكام: مدرب الهلال السعودي خائن

السبت 11/أبريل/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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عمر سلامة
شن الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني السابق للشباب السعودي، والحالي لفريق غازي شهير التركي، هجومًا عنيفًا على مواطنه رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السعودي.

وسوموديكا البالغ من العمر 49 سنة، تولى القيادة الفنية لنادي الشباب في موسم 2018-2019، قبل أن يرحل لتدريب غازي شهير التركي.

وأعرب سوموديكا في تصريحات لصحيفة "Fanatik"، عن اندهاشه من عدم حديث لوشيسكو عنه بشكل جيد، رغم الصداقة القوية التي تربط بينهما.

وأضاف مدرب الشباب السابق: "لوشيسكو خان الصداقة بعد تصنيفي من ضمن أفضل المدربين الرومانيينن المتواجدين في أوروبا".

وشدّد على أنه دائمًا ما يتحدث عن لوشيسكو بشكل جيد في وسائل الإعلام، ولكن مدرب الهلال لا يقوم بالمثل معه.

وفي سياق آخر، فجر سوموديكا، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن احتمالية إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم.

وأوضح "سوموديكا"، أنه شعر بجميع أعراض "كورونا"، التي تداولها وسائل الإعلام، خلال الفترة الماضية، ولكنه يشعر بتحسن حاليًا.

وتمنى ماريوس سوموديكا، أن تنتهي أزمة "كورونا"، بأسرع وقت ممكن، حتى يعود النشاط الرياضي من جديد.

والنشاط الرياضي متوقف في الوقت الحالي، في جميع دول العالم، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد، الذي أسفر عن إصابة ما يقرب من 2 مليون شخص، بينهم أكثر من 100 ألف حالة وفاة.
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