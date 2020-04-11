الديهي: أردوغان أرسل رفات معارض لأمه عبر البريد ويطالبها بفاتورة الشحن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة "بلومبرج" قالت إن تركيا تقوم بتزويد إسرائيل بمعدات وقاية شخصية، بما في ذلك أقنعة جراحية وبدلات وقفازات معقمة لمساعدتها على مكافحة تفشى فيروس كورونا.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه كإنسان لا يعترض على إرسال مساعدات لإسرائيل ولا أي دولة في العالم، والمساعدات الإنسانية ليس لها أطر سياسية، لكنه ضد القراءة الإخوانية لهذا وضد المتاجرة بذلك.





وتابع للقنوات الإخوانية: "ما قولكم وتعليقكم على إرسال مساعدات طبية لإسرائيل، وماذا لو كانت مصر هي من أرسلت مساعدات لإسرائيل"، مستنكرًا هجوم الإخوان على مصر لإرسالهم مساعدات للصين وإيطاليا، وفي نفس الوقت يشيدوا بمساعدات طبية باعها أردوغان لإيطاليا.





ولفت إلى أن السلطات التركية قامت بالإفراج عن أخطر رجل في تنظيم داعش الإرهابي، وهو أبو حنظلة التركي صاحب فتوى جواز حرق الناس أحياء، والتي تسببت في حرق الشهيد معاذ الكساسبة.





ونوه، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل رفات معارض كردي لأمه عبر البريد ويطالبها بفاتورة الشحن، معقبًا: "يا للوقاحة".