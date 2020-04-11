المتهمون بسرقة سلاسل ذهبية من السيدات: المخدرات تعمل أكتر من كده

قررت النيابة العامة حبس شخصين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بخطف السلاسل الذهبية من السيدات في حدائق القبة.
كما اعترف بتحصله على السلسلة الذهبية المستولى عليها من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات حادث سرقة ، وتم بإرشاده ضبط السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميليه "حسنى النية" (صاحبى محلين مشغولات ذهبية) وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السلسلة والمتهمان واتهمتهما بالسرقة .
كما اعترفا المتهمان بإرتكابهما ٥ حوادث سرقة (سلاسل ذهبية) من متعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، كما اعترف المتهمين انهم يقومون بسرقة المجوهرات من اجل شراء المخدرات للتعاطي .
واوضح المتهمين في تحقيقات النيابة انهم اثناء تعاطيهم المواد المخدرة لا يشعرون بشئ نتجية تعدد انواع المخدرات الزائدة .
وكان نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بخطف السلاسل الذهبية من السيدات حال سيرهن بالطريق العام .
فقد تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من سيدة قررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار .
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة ) أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وضبط بحوزتهما سلاح نارى (فرد خرطوش) .
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب (الخطف) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما ، وتصرفهما فى السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (تاجر مشغولات ذهبية بالقليوبية) أمكن ضبطه .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة