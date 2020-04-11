المتهمون بسرقة سلاسل ذهبية من السيدات: المخدرات تعمل أكتر من كده

قررت النيابة العامة حبس شخصين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بخطف السلاسل الذهبية من السيدات في حدائق القبة.

كما اعترف بتحصله على السلسلة الذهبية المستولى عليها من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات حادث سرقة ، وتم بإرشاده ضبط السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميليه "حسنى النية" (صاحبى محلين مشغولات ذهبية) وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السلسلة والمتهمان واتهمتهما بالسرقة .





كما اعترفا المتهمان بإرتكابهما ٥ حوادث سرقة (سلاسل ذهبية) من متعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، كما اعترف المتهمين انهم يقومون بسرقة المجوهرات من اجل شراء المخدرات للتعاطي .





واوضح المتهمين في تحقيقات النيابة انهم اثناء تعاطيهم المواد المخدرة لا يشعرون بشئ نتجية تعدد انواع المخدرات الزائدة .