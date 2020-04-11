رعب في قرية بالبحيرة بسبب كورونا..والصحة تكشف الحقيقة

سيطرت حالة من الهلع والرعب بين أهالى قرية العتقا التابعة لمجلس قرية الضهرية بمركز ايتاى البارود إثر تداول أنباء حول وجود بعض الأشخاص مخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا بمنطقة المعتمدية بمحافظة الجيزة.

وعلي الفور وجه محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود بتكليف الدكتورة آمال ابواليزيد مديرة الادارة الصحية بتشكيل لجنة و الذهاب لقرية العتقا لبيان وجود هذه الحالات من عدمه.

وترأست الدكتورة آمال ابواليزيد مديرة الادارة الصحية لجنة ضمت الدكتور حسام السباخي مدير الطب الوقائي و محمود شوشة مراقب الصحة بالوحدة الصحية بقرية الضهرية ، وتم الانتقال الي قرية العتقا محل الشكوى.

و بفحص الشكوي تبين عدم صحتها وأن الأشخاص المذكورين غير متواجدين بالقرية ، و قامت الإدارة الصحية بعمل ندوة توعوية للتثقيف الصحي للمواطنين عن اعراض فيروس كورونا الوبائي و طرق الوقاية منه.

وتهيب مديرة الإدارة الصحية بايتاى البارود المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات و الرجوع الي المصادر الرسمية دائما في متابعة الأخبار و الابلاغ عن اي حالات اشتباه عبر الخط الساخن لوزارة الصحة 105.

وفي إطار توجيهات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإتخاذ كافه الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية والدينية وأماكن التجمعات بجميع مدن ومراكز المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

تم تنفيذ عدة حملات تطهير وتعقيم عدة مناطق ومنشآت حكومية وخدمية وصحية وأيضًا الشوارع والتجمعات السكنية بايتاي البارود بإستخدام مطهرات ومواتير رش متخصصة بذلك بالتنسيق بين محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود و الدكتورة آمال ابواليزيد مديرة الادارة الصحية بايتاي البارود و الدكتور فرحات عنب مدير إدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تعقيم و تطهير قرية قليشان و رش عزبة عزالدين الصيرفي و تطهير عزبة الباشا و قرية منشية الصيرفي و تعقيم عزبة الهواري و عزبة الحجارة.

كما تم رش و تعقيم عزبة العطارين و قرية برقامة التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية بالإضافة إلى تعقيم و تطهير الطرق الرئيسية بقرية منية بني منصور،و قرية امليط و رش الطرق المؤدية للمنشآت الخدمية بها.

وتمكنت الحملات من رش وتطهير وتعقيم شوارع عزبة ابو الخير التابعة للوحدة المحلية قرى النبيرة والخوالد و معنيا و رش مدخل القرى والطرق الرئيسية بهاو المؤدية للمنشآت الخدمية.

وتهيب الإجهزة التنفيذية المختصة بالمواطنين لتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس والإبتعاد عن أماكن التجمعات.

