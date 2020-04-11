د. مروة شعير تكتب: 17 معلومة تمنحك مناعة قوية لمواجهة كورونا

لا يوجد حتى الآن غذاء مرتبط بعلاج كورونا، ولكن هناك ما يسمى بالـ«مناعة المتزنة» أو «المناعة الضعيفة». ووصولنا إلى المناعة المتزنة يجعل لجسمنا القدرة على مواجهة الأمراض وبما فيها فيروس كورونا.
ولعل أبرز تلك العناصر التى تحتاج إليها للوصول إلى مناعة متزنة، هى كالتالى:
١_ الاهتمام بشرب المشروبات الدافئة ومضغ العلكة.
٢_ تناول البروتين بغذائنا اليومي وأفضلهم البيض، وبالنسبة للأشخاص «النباتيين» خليط من الحبوب مع البقول، كالأرز أو المكرونة أو العيش مع أصناف البقول المختلفة.
٣_ ملعقة عسل صباحا مذاب في نصف كوب ماء فاتر أو عصير أو لبن فاتر ويفضل المبستر.
٤_ زيت الزيتون في طبق السلطة اليومي، ويراعي أن يكون طبق السلطة يحتوى على السبع ألوان.
٥_ «فيتامين د» فيجب الحرص على تناول السلمون والسمك الماكريل الأسماك الدهنية بوجه عام، مع الحرص على تناول منتجات الألبان كاملة الدسم أو قطعة زبدة في اليوم حوالي ٥ جرامات؛ أي ملعقة شاي صغيرة.
٦_ «فيتامين أ» الحرص على تناوله من الجزر القرع البطاطا أو المنتجات الحيوانية، وأبرزها كبد الدجاج والكبد البقري وصفار البيض.
٧_ «فيتامين c» والأهم عدم تعرضه للحرارة، ومن أغنى مصادره «الجوافة والفلفل الأخضر والموالح».
٨_ «الزنك» ومصادره الحيوانية أو النباتية والمكسرات.
٩_ لا تضعف مناعتك بتناول السكريات والحلويات واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية.
١٠_ تناولك لأكلات ذات سعرات عالية أو ذات مؤشر جلايسيمي عالي يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع جلوكوز الدم ومنه ضعف المناعة.
١٢_ احرص على تقديم الفشار والقليل من الترمس ولب دوار الشمس والخضار والفواكه المقطعة صغيرا، كسناكس للأسره للتقليل من تناول سعرات زائدة.
١٣_ يراعي تعقيم الأطباق والشوك والملاعق في غسالة الأطباق أو في ماء مغلي بعد غسلهم.
١٤_ يفضل استخدام الأطباق والشوك ذات استعمال المرة الواحدة بقدر الإمكان.
١٥_ يراعي تنظيف أسطح تحضير الطعام بماء وخل مركز.
١٦_ يراعى تعريض الخبز لدرجات الحرارة المرتفعة كالفرن.
١٧_ مراعاة غسل الخضروات والفواكه بالماء المضاف إليه الخل.