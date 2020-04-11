د. مروة شعير تكتب: 17 معلومة تمنحك مناعة قوية لمواجهة كورونا

لا يوجد حتى الآن غذاء مرتبط بعلاج كورونا، ولكن هناك ما يسمى بالـ «مناعة المتزنة» أو «المناعة الضعيفة» . ووصولنا إلى المناعة المتزنة يجعل لجسمنا القدرة على مواجهة الأمراض وبما فيها فيروس كورونا.

ولعل أبرز تلك العناصر التى تحتاج إليها للوصول إلى مناعة متزنة، هى كالتالى:

١_ الاهتمام بشرب المشروبات الدافئة ومضغ العلكة.

٢_ تناول البروتين بغذائنا اليومي وأفضلهم البيض، وبالنسبة للأشخاص «النباتيين» خليط من الحبوب مع البقول، كالأرز أو المكرونة أو العيش مع أصناف البقول المختلفة.

٣_ ملعقة عسل صباحا مذاب في نصف كوب ماء فاتر أو عصير أو لبن فاتر ويفضل المبستر.

٤_ زيت الزيتون في طبق السلطة اليومي، ويراعي أن يكون طبق السلطة يحتوى على السبع ألوان.

٥_ «فيتامين د» فيجب الحرص على تناول السلمون والسمك الماكريل الأسماك الدهنية بوجه عام، مع الحرص على تناول منتجات الألبان كاملة الدسم أو قطعة زبدة في اليوم حوالي ٥ جرامات؛ أي ملعقة شاي صغيرة.

٦_ «فيتامين أ» الحرص على تناوله من الجزر القرع البطاطا أو المنتجات الحيوانية، وأبرزها كبد الدجاج والكبد البقري وصفار البيض.

٧_ «فيتامين c» والأهم عدم تعرضه للحرارة، ومن أغنى مصادره «الجوافة والفلفل الأخضر والموالح».

٨_ «الزنك» ومصادره الحيوانية أو النباتية والمكسرات.

٩_ لا تضعف مناعتك بتناول السكريات والحلويات واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية.

١٠_ تناولك لأكلات ذات سعرات عالية أو ذات مؤشر جلايسيمي عالي يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع جلوكوز الدم ومنه ضعف المناعة.

١٢_ احرص على تقديم الفشار والقليل من الترمس ولب دوار الشمس والخضار والفواكه المقطعة صغيرا، كسناكس للأسره للتقليل من تناول سعرات زائدة.

١٣_ يراعي تعقيم الأطباق والشوك والملاعق في غسالة الأطباق أو في ماء مغلي بعد غسلهم.

١٤_ يفضل استخدام الأطباق والشوك ذات استعمال المرة الواحدة بقدر الإمكان.

١٥_ يراعي تنظيف أسطح تحضير الطعام بماء وخل مركز.

١٦_ يراعى تعريض الخبز لدرجات الحرارة المرتفعة كالفرن.