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اقتصاد

اليوم .. البنك الأهلي يطرح وثيقة معاش بكرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:01 ص
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد يحيي

يبدأ البنك الأهلي المصري في بيع وثيقة " معاش بكرة" والتي من المقرر أن يطرحها، اليوم  الأحد نيابة عن شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للشركة القابضة للتأمين، عبر تطبيق فون كاش أو الانترنت البنكي للعملاء، إذ تصدر تلك الوثيقة بقيمة 500 جنيه كحد أدني  للوثيقة الواحدة ويمكن ان تصل لـ60 ألف جنيه؛ علي أن يكون الحد الأقصي لحيازة الوثائق 4 وثائق فقط للعميل الواحد وفترة استحقاق تصل لـ5 سنوات.


وفقا لبروتوكول مسبق بين الطرفين، فقد تتيح تلك الوثيقة مبلغا تأمينيا لصاحبها أو ذويه في حالة  الوفاة أو حالات الاصابة والعجز، بحيث تصل الفئات العمرية للاكتتاب فيها من 18 عاما و 59 عاما كحد أقصى.


وأرجع البنك الأهلي في تقرير صادر عنه، لجوءه للاكتتاب الرقمي علي تلك الوثائق، للقضاء علي الزحام والتكدس بفروع البنك بغرض مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بحسب الإجراءات المعلن عنها بالبنك المركزي المصري وتنفذها البنوك.

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