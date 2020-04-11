سيارة أجرة تطيح بملاكي في حادث تصادم بتفريعة بورسعيد

وقع حادث تصادم ضخم بين سيارة أجرة أطاحت بعدد من السيارات الملاكي بمنطقة شرق التفريعة ببورفؤاد فى محافظة بورسعيد مع عدم وقوع أي وفيات .





ويعود الحادث إلي السرعة الزائدة لسائق السيارة الأجرة ، والذي تصادم في عدد من السيارات الملاكي التي كانت تقف في الطريق ، ليجعلها تتهشم بشكل شبه كامل ، وتحدث خسائر فادحة بها ، ولكن لم ينجم عن الحادث سوي عدد من الإصابات فقط .





وتنشر " صدى البلد " صور للحادث والذي يظهر فيه تهشيم وتكسير واجهات السيارات الملاكي من شدة سرعة وإصطدام السيارة الأجرة.





وبمجرد تداول صور الحادث علي الفيس بوك ببورسعيد ، وانهالت تعليقات أهالي بورسعيد من جميع أرجاء المحافظة مطالبة الدولة بتطبيق الحظر الكامل في المحافظة .





وتابعوا " نحن نعيش في فترة حرجة بسبب فيروس كورونا ، وبدلا من المكوث في المنزل للتصدي لإنتشار الفيروس ، هناك أخرون يخرجون من منازلهم ويقودون علي الطرق السريعة ويحطمون سياراتنا التي تقف مكانها لأننا نمكث في منازلنا احتراما لقرارات الدولة".



