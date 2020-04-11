يحيى الرخاوي: المداواة الشعبية تعتمد على السحر والدجل .. فيديو

قال الدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسي، إن دخولي الى قسم الطب النفسي كان بهدف انني اريد ان اعرف النفس واعرف الانسان كما يجب ان يعرف.





وأضاف يحيي الرخاوى خلال حواره في اخبار مصر ، أن المداواة الشعبية تعتمد علي السحر والدجل ولكن هناك جزءا منها تاريخي يجب ان نحترمه لان الطب عمره قصير وقبل ذلك كان الانسان يمرض ويشفي.





واوضح أستاذ الطب النفسي، أن كلمة الحكيم كلمه لها أصل لأنهم كانوا يعالجون الناس عن طريق التجربة او الوصفات او عن طريق علاقتهم بربنا هذا كله كان يساعد الناس علي جمع الطاقة الايجابية و يساعدهم على الشفاء .



