يحيى الرخاوي: المداواة الشعبية تعتمد على السحر والدجل .. فيديو

قال الدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسي، إن دخولي الى قسم الطب النفسي كان بهدف انني اريد ان اعرف النفس واعرف الانسان كما يجب ان يعرف.
وأضاف يحيي الرخاوى خلال حواره في اخبار مصر ، أن المداواة الشعبية تعتمد علي السحر والدجل ولكن هناك جزءا منها تاريخي يجب ان نحترمه لان الطب عمره قصير وقبل ذلك كان الانسان يمرض ويشفي.
واوضح أستاذ الطب النفسي، أن كلمة الحكيم كلمه لها أصل لأنهم كانوا يعالجون الناس عن طريق التجربة او الوصفات او عن طريق علاقتهم بربنا هذا كله كان يساعد الناس علي جمع الطاقة الايجابية و يساعدهم على الشفاء .
وتابع : أن هذا ما كان يساعد علي الشفاء أما ما يحدث الآن فيسمي دجل وشعوذه وتحضير الجن وجدير بالذكر ان الجان أصبح اليوم له حلول طبيةـ مضيفا: أن الجن يسمى في الطب الذات الاخرى ولكن هو موجود بالطبيعة التي خلقنا بها الله وإذا علمها الشيخ يشوه تفصيلها باختراعات منه.