AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإمارات: قرار أوبك+ سيكون له أثر كبير في إعادة التوازن لسوق النفط

السبت 11/أبريل/2020 - 08:03 م
نفط
نفط
Advertisements
رويترز
قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل محمد بن فرج المزروعي يوم السبت إن قرار أوبك+ خفض إمدادات النفط سيكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية وسط تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف المزروعي على تويتر ”قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية في وقت يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء كورونا“ مشيرا إلى أن القرار سيساعد في تحقيق التوازن بين الإمدادات والطلب.

وقدم الوزير الإماراتي الشكر للسعودية التي دعت للاجتماع الذي توصلت فيه أوبك بقيادة السعودية وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروف باسم أوبك+، لاتفاق للحد من إنتاج الخام بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا أو ما يوازي عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية بعد محادثات ماراثونية يوم الخميس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برميل النفط قد يصل إلى 20 دولارا.. أرامكو السعودية تتخذ قرارات جريئة.. تفاصيل

وزير الطاقة الإماراتي: أزمة اسعار النفط لا تقتصر على دول "أوبك+"

الإمارات والكويت يؤيدون قرار السعودية بشأن أسعار النفط

مصادر: تخفيضات كبيرة لإنتاج أوبك+ النفطي تتوقف على مشاركة أمريكا وآخرين

الكرملين: نحن مع تعزيز الإجراءات المشتركة بين أعضاء "أوبك" لتثبيت أسعار الطاقة

السعودية تتوقع إجراء جديد بشأن البترول.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

نعوش حائرة.. ضحايا كورونا يبحثون عن مدفن والمواطنون يرفضون

سيرين عبد النور لـ إليسا: بزعل لما بشوف فنانين مسيحيين بيخافوا

النائب العام يأمر بالتحقيق في تجمهر أهالى شبرا البهو لمنعهم دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بـ كورونا

هل ينتقل فيروس كورونا من الموتى في المقابر إلى الأحياء .. مدير مكافحة العدوى تجيب

طيور تسقط ميتة من السماء .. طبيب بيطرى يكشف الأسباب

شرط وحيد من ليفربول للتخلي عن محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستان أزرق.. حلا شيحة تثير الجدل على إنستجرام بإطلالة جريئة

حظر أكل الخفافيش في دولة أفريقية.. ما السبب

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام